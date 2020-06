FCN-anfører med snarligt kontraktudløb håber at blive

- Vi har haft en dialog kørende længe, men der er også kommet noget, der hedder corona, så der er mange ender, der skal mødes.

- Jeg afventer situationen, hvilket desværre er mit lod, men det er ikke nogen hemmelighed, at jeg gerne vil blive. Men det er jo ikke nok, at jeg gerne vil blive.

- Min fornemmelse er dog, at Nordsjælland også gerne vil forlænge. Det er i hvert fald det, jeg får at vide, siger Nicolai Larsen, der kom til klubben fra AaB i 2017.

Spørger man FC Nordsjællands sportschef, er håbet også, at det ender med et forlænget samarbejde med Nicolai Larsen.

- Han har haft stor betydning for os, men for alle er det specielle tider. Nu er vi i gang med at spille igen, og så må vi se, hvad det ender med. Jeg håber, han bliver i klubben, siger Jan Laursen.

FC Nordsjælland har en talentfuld målmand klar i kulissen i form af 22-årige Peter Vindahl Jensen, der hidtil primært har ageret reserve for Nicolai Larsen.

Jan Laursen glæder sig over FC Nordsjællands nuværende målmandsduo og satser på, at begge fortsætter i klubben.

- Det er vigtigt for os at have minimum to målmænd, der er klar, og det har Peter ved flere lejligheder vist, at han er. Det er betryggende, at vi har to så dygtige keepere.

- Vi er glade for begge, og jeg håber, at vi også har dem i næste sæson, siger FCN-sportschefen.

Selv om Nicolai Larsens kontrakt udløber ved udgangen af juli, har anføreren fuldt fokus på det igangværende mesterskabsspil i 3F Superligaen.

- Jeg koncentrerer mig om de næste ni kampe, hvor vi går benhårdt efter at nå tredjepladsen, som forhåbentlig giver en playoffkamp om europæisk deltagelse, siger han.

Nicolai Larsen blev søndag passeret en enkelt gang, da FC Nordsjælland spillede 1-1 hjemme mod FC København.