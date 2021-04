Brøndby blev onsdag tiljublet af egne fans på Right to Dream Park i Farum, selv om regler forbyder udeholdets fans at være til stede ved superligakampe.

FCN: Bevidst forsøg på snyd med billetter til brøndbyfans

FC Nordsjællands partnere får i resten af sæsonen ikke mulighed for at dele billetter ud til lokalopgør.

Det bliver i resten af sæsonen ikke muligt for FC Nordsjællands partnere at dele billetter ud til eksempelvis kunder eller ansatte i forbindelse med kampe mod nærliggende hold.

Det skriver FCN på sin hjemmeside. Det sker, efter at brøndbyfans onsdag - mod reglerne - var kommet ind på Right to Dream Park i Farum til superligakampen mellem de to hold.

FC Nordsjælland har siden kunnet konkludere, at udeholdets tilhængere var kommet ind med billetter, som var givet til nogle af FCN's partnere.

I alt havde FCN uddelt cirka 200 af dem. Selv om de ikke alle onsdag var blevet givet til brøndbyfans, så stopper FCN altså ordningen i resten af sæsonen i forbindelse med lokalopgør.

- FCN kan se på registreringen af billetterne, hvilke af vores partnere der er tale om, og vi vil opsøge dem for at få en god og grundig dialog omkring, hvordan det er sket, at de billetter er endt i hænderne på en tydeligvis organiseret gruppe af fans af udeholdet.

- Det er FC Nordsjællands indtryk, at disse partnere alle havde forstået præmissen for at have adgang til lægtebilletterne til denne kamp, og at de tog dette ansvar alvorligt, lyder det på FCN's hjemmeside.

Klubben konkluderer, at der var tale om et åbenlyst forsøg på at snyde sig uden om reglerne, der altså forbyder udeholdets fans at være til stede ved superligakampe for tiden.

- FCN er ikke i tvivl om - på baggrund af videomateriale, beretninger fra partnere, personale, tilskuere med flere - at der i forbindelse med kampen mod Brøndby foregik et bevidst forsøg på at omgås reglerne for at skaffe sig adgang til en kamp, man af sikkerheds- og covid-hensyn ikke havde adgang til.

- Vi er ærgerlige over, at der findes nogen, som bevidst gør så stor en indsats for at snyde og omgås regler og dermed give mange andre en dårlig oplevelse og samtidig sætter adgangen til stadioner i Danmark i denne periode i risiko for de mange, som har hungret efter muligheden for at nyde fodbold sammen igen.

Brøndby vandt kampen 3-0.