FCM vil udnytte tæt bånd til Brentford efter oprykning

Det er ikke kun i det vestlige London, at jublen over Brentfords oprykning til Premier League er stor.

I Herning drømmer man nu stort om udveksling af spillere på en anden skala end hidtil.

I Matthew Benham har FC Midtjylland nemlig samme ejer som Championship-klubben, og FCM's bestyrelsesformand, Rasmus Ankersen, er fodbolddirektør i den engelske klub.

Det vil midtjyderne nu udnytte til at blive endnu mere attraktiv som destination for spillere, påpeger klubdirektør Claus Steinlein i et interview med TV 2 Sport.

- For FC Midtjylland betyder det, at vi har en god mulighed for at sende spillerne videre til Premier League. Vi har mulighed for i samarbejde at udvikle os. Så det er en kæmpe dag for FC Midtjylland, siger han.

- Vi har altid arbejdet tæt sammen, og indtil nu har vi været på nogenlunde samme niveau, så spillerne kunne gå begge veje. Med Brentford i Premier League kan det være, at der er dygtige spillere, som ikke er helt gode nok til Premier League, men som så er gode nok og passer perfekt til Midtjylland.

Foruden forbindelsen til FC Midtjylland og Ankersens stilling har Brentford en dansk trænerduo i skikkelse af Thomas Frank og Brian Riemer samt syv danske spillere.

Blandt dem er teknisk stærke Emiliano Marcondes, der i 2019 var udlejet fra Brentford til netop FC Midtjylland med stor succes til følge.

Den tidligere FCM-spiller Winston Reid, der har repræsenteret New Zealands landshold, men også har dansk statsborgerskab, er også en del af Brentford-truppen.

Brentford sikrede sig lørdag eftermiddag en billet til Englands bedste fodboldrække ved at besejre Swansea 2-0 i playoff-finalen på Wembley.

Marcondes scorede det ene af Brentfords to mål.

Ifølge Reuters sikrer sejren Brentford samlet set et beløb i omegnen af 1,6 milliarder kroner.