FCM vil ære klubfan Chris Anker med sørgebind

FCM-spillerne vil bære sørgebind i topbraget mod FCK søndag i Parken for at ære den afdøde ekscykelrytter.

Chris Anker Sørensens tragiske død lørdag har ikke kun vakt opsigt i cykelsporten.

Også folk fra andre sportsgrene og statsminister Mette Frederiksen har udtrykt deres sorg over nyheden, og søndag aften i Parken vil ekscykelrytteren også blive mindet.

Chris Anker Sørensen var fodboldfan og holdt i Danmark med FC Midtjylland, som har til huse i det midtjyske, hvor den nu afdøde eksrytter voksede op i Hammel.

Derfor har FCM meldt ud på sin hjemmeside, at man til søndagens storkamp i Parken mod FC København vil bære sørgebind.

- Chris var en fantastisk atlet og en fagligt dygtig cykelkommentator, men vigtigst af alt et varmt om favnende menneske til stor inspiration for mange andre, skriver FCM om begrundelsen for at spille med sørgebind.

- Ud over sin rolle i cykelsporten gik den vellidte Chris Anker også op i fodbold, hvor han flere gange besøgte MCH Arena som FCM-tilhænger.

- Så sent som i december sidste år gæstede han FC Midtjyllands julekalender til en snak om forholdet til sit favorithold og koblingen mellem cykling og fodbold.

FCK tager imod FCM klokken 18.

Chris Anker Sørensen nåede som rytter at køre 12 grand tour-løb, herunder Tour de France fem gange.

Han kørte det meste af karrieren for Bjarne Riis' Saxo Bank-hold, inden han i 2016 kørte en sæson for franske Fortuneo-Vital og afsluttede tiden som aktiv med to år hos det danske Riwal-hold i 2017 og 2018.

Det var samtidig her, han indledte karrieren som tv-ekspert hos TV 2. I den rolle nåede han yderligere fem ture til Tour de France, inden en belgisk træningstur tog livet fra ham forud for landevejs-VM.