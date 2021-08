FCM-træner trods coronaudbrud: Vi skal vinde over PSV

Smitteudbruddet i klubben får dog ikke midtjydernes cheftræner, Bo Henriksen, til at skrue ned for forventningerne til den svære udekamp.

Det understreger han på mandagens virtuelle pressemøde.

- Overhovedet ikke. Vi skal vinde. Det er altid målet. De spillere, der er ude, var også ude i kampen mod Viborg, og der synes jeg, at vi havde et fint udtryk, siger han med henvisning til lørdagens 2-0-sejr over lokalrivalerne.

- Hvis der ikke kommer mere flere smittede inden i morgen (tirsdag, red.), kommer vi til at stille med et rigtig fint fodboldhold. Vores målsætning er stadig at gå ud og levere et fint resultat for FC Midtjylland og Danmark.

Mikael Anderson var ude af lørdagens kamp mod Viborg på grund af coronavirus, og mandag formiddag meddelte midtjyderne så, at også Sisto, Dalsgaard og midtbanetalentet Nicolas Madsen er blevet smittet.

- Vi aner ikke, hvordan det er kommet ind. Det vigtigste er, hvordan vi bryder smittekæden. Vi gør alt, hvad vi kan, og har faktisk gjort det i månedsvis for at holde det ude. Når det er kommet ind, er det endnu vigtigere, at vi gør det endnu bedre.

- Vi tog ingen chancer med Dalsgaard i lørdags mod Viborg. Han sagde, at han var lidt småsløj. Vi fik ham PCR-testet og gjorde alt, hvad vi kunne. Vi ville rigtig gerne have haft ham med, og han kunne også godt have spillet en fodboldkamp, men vi tog ingen chancer, siger Bo Henriksen.

Smittetilfældene får ikke kun indflydelse på, hvordan truppen kommer til at se ud til det første af to opgør i tredje kvalifikationsrunde.

Vicemestrene skulle have været rejst til Eindhoven mandag, men planen er ændret. I stedet drager FC Midtjylland til Holland tirsdag og har kun en lille håndfuld timer på hotellet, inden turen går mod stadion.

Men der skal mere til at ryste holdet, mener den tidligere AC Horsens-manager.

- De glæder sig bare helt vildt til at spille kampen. Når jeg snakker med dem, er det eneste interessante det, vi kan gøre noget ved.

- De har stadig guddommelige forudsætninger for at præstere. Alt det tager jeg ikke så tungt, siger han.

PSV og FC Midtjylland mødes på Philips Stadion tirsdag klokken 20.