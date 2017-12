FCM-træner ser egne spillere som bejlere til VM-trup

FC Midtjylland vandt mandag med 3-1 over OB i Alka Superligaen. Sejren rundede et flot efterår af på midtjydernes hjemmebane, som har budt på otte sejre ud af ni mulige og en samlet andenplads ét point efter Brøndby.

De gode præstationer gør også, at FCM-træner Jess Thorup føler, at flere af FCM-spillerne byder sig til i forhold til at komme med i Danmarks VM-trup, der skal til Rusland til sommer.

Særligt anfører Jakob Poulsen har præsteret på et højt niveau efteråret igennem, mener træneren.

- Det er klart, at Jakob er en af dem, der springer i øjnene i forhold til at have rutinen.

- Han har prøvet at optræde ved en slutrunde før. Hvis han spiller på det niveau, som han gør nu, er det en mand, som Åge Hareide (landstræner, red.) med sikkerhed kan tage med og vide, hvad han får, siger Jess Thorup.

Jakob Poulsen er da heller ikke bleg for at lufte tankerne om en mulig VM-slutrunde.

- Selvfølgelig vil jeg da gerne med til VM. Det siger jeg bestemt ikke nej til, men det er ikke noget, jeg ligger søvnløs over om natten, siger Jakob Poulsen.

Åge Hareide samler i januar et ligalandshold, der skal på tur til Abu Dhabi. Ligalandsholdet møder blandt andet Sverige i en uofficiel landskamp.

Her mener Jess Thorup også, at FCM-holdet har flere potentielle emner, som senere kan komme i betragtning til VM-slutrunden.

- Jeg synes, at vi har flere bejlere. Marc Dal Hende, Kian Hansen, Rasmus Nissen Kristensen og Mikkel Duelund er alle sammen rigtig dygtige spillere.

Også Janus Drachmann og Jesper Hansen kan ifølge FCM-træneren komme i betragtning.

- Janus Drachmann har grebet chancen, efter han kom til klubben. Jesper Hansen viste høj kvalitet i målet mod OB. Jeg er sikker på, at Åge Hareide ved, hvad de står for, hvis han får brug for dem, lyder det fra Thorup.

Jakob Poulsen har som den eneste af de nævnte tidligere været med til en slutrunde. Både ved VM i 2010 og EM i 2012 optrådte FCM-anføreren i rødt og hvidt.