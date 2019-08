FCM-træner om klublegende: Andre var bare foran i køen

FC Midtjylland offentliggjorde søndag eftermiddag en stor nyhed, da klubben få timer inden opgøret mod Horsens i 3F Superligaen fortalte Fodbolddanmark, at klubbens normale anfører, Jakob Poulsen, har fået fripas til at finde en ny klub.

Det er blot blevet til sølle 18 minutters spilletid i denne sæson for Jakob Poulsen, men den 36-årige midtbanespiller føler stadig, at han har mere fodbold i sig, end han har fået lov at vise i denne sæson.

Efter 2-0-sejren i Horsens søndag eftermiddag gav FC Midtjyllands cheftræner, Kenneth Andersen, sin version af, hvorfor det ikke er blevet til mere spilletid for den tidligere landsholdsspiller.

- Vi ville rigtig gerne beholde Jakob Poulsen. Der er bare nogle, som har gjort det rigtig godt og har bevæget sig foran i køen. Men kæmpe respekt til ham for den måde han har håndteret det på.

- Vi har så meget respekt for ham, at når han er havnet i den situation og egentlig gerne vil fortsætte med at spille fodbold, så skal vi finde en løsning, siger Kenneth Andersen.

Jakob Poulsen har spillet 286 kampe for midtjyderne og har derfor en masse erfaring, som de unge spillere har haft glæde af. En af dem er den 21-årige midtbanespiller Mikael Anderson.

- Personligt har jeg brugt ham rigtig meget til at sparre med. Jeg har snakket meget med ham i opstarten i forhold til, hvad jeg skal ind og gøre på banen.

- På den måde har han hjulpet mig rigtig meget, og derfor bliver det et savn, men han fortjener at spille. Han er en kæmpe legende i klubben, og jeg har stor respekt for ham, siger Mikael Anderson.

Jakob Poulsen har spillet i FCM i perioden 2010 til 2012 og siden fra 2014 og frem til nu.