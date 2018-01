FCM-træner jagter førsteplads efter sejr i topopgør

Med kun to point op til København Håndbold er førstepladsen i kvindernes bedste række inden for rækkevidde for FCM Håndbold, der aktuelt er nummer to.

- Så længe vi har mulighed for at jagte den førsteplads, så går vi efter det. For der er både en Champions League-plads at spille efter, og så er det vigtigt at få point med over i den nye struktur i slutspillet, siger han.

I alt går otte hold videre til slutspillet. Men kun de fire bedst placerede hold tager point med videre fra ligaens grundspil.

Før sæsonen var Odense af flere udpeget som guldfavoritter.

Og det er ikke et hvilket som helst hold, det lykkedes for FCM at slå, påpeger Kristian Kristensen.

- Jeg sender kæmpe roser afsted til vores piger, for når du kigger vores holdkort igennem, så stiller Odense altså med otte-ti landsholdsspillere, og vi har selv tre.

- Ikke at man skal gøre det op på den måde, men så lidt alligevel, siger Kristian Kristensen.

Sejren over Odense blev grundlagt på en stærk anden halvleg af midtjyderne.

Efter pausestillingen 10-10 lykkedes det i store træk Midtjylland at holde Odenses skytter Stine Jørgensen og Mette Tranborg fra fadet.

Samtidig løftede FCM-målmand Sabine Englert niveauet.

- I defensiven stod vi rigtigt godt, og Sabine Englert stod et brag af en kamp.

- Vi forsøgte at ramme skytterne i højden, og samtidig havde vi stort fokus på at holde deres stregspiller Kathrine Heindahl pakket ind, siger Kristian Kristensen.

København Håndbold har dog også vist storform i ligaen, hvor holdet har vundet de seneste otte kampe.

Københavnernes seneste nederlag i ligaen kom netop mod FCM tilbage i oktober.

Slutspillet går i gang efter grundspillets 26 runder, hvoraf der fortsat mangler 12.