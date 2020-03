FCM-træner hylder sin målmand: Han er ligaens bedste

FCM-træner Brian Priske roste efter sejren da også sin keeper i store vendinger, efter at Jesper Hansen holdt buret rent for 13. gang i 24 kampe i denne sæson i 3F Superligaen.

- Man kan ikke komme udenom ham som den bedste i ligaen, og det så vi også i denne kamp, blandt andet med det straffespark, siger Priske.

- Han har også nogle gode folk omkring sig, men i en situation med et straffespark er det kun ham selv, der kan gøre det, og det gør han jævnligt.

- Han er rolig og topprofessionel. Han leder på sin egen måde. Han er ikke den mest højtråbende, men han går forrest og har gode egenskaber med både hænder og fødder, lyder det fra Priske.

Alexander Scholz spiller fast i forvaret foran Jesper Hansen, og Scholz er også begejstret for at have landsholdsmålmanden som sikker sidste skanse.

- Han er fantastisk. Han stråler af selvtillid. Man tror altid på, at en målmand kan redde et straffespark, men lige med Jesper regner man rent faktisk med det.

- Han er virkelig stærk, og han er der, når vi har brug for ham, siger Scholz.

34-årige Hansen forlængede for nylig sin kontrakt med FCM til sommeren 2022.

Han stortrives i Superligaens topklub, som han kom til fra Lyngby i 2017.

- De seneste ti år har været fantastiske for mig og med opadgående kurve, og jeg skulle også gerne bruge min erfaring til at blive bedre og bedre.

- Jeg mangler et enkelt clean sheet fra at holde buret rent 100 gange i Superligaen, så det går rigtig godt, og jeg føler mig virkelig godt tilpas.

- Holdet gør det nemt for mig og redder også mig fra tid til anden, og der findes ikke mange hold, som er bedre end os defensivt, siger Jesper Hansen.

Randers-træner Thomas Thomasberg letter ligeledes på hatten for FCM-profilen.

- Han er selvfølgelig godt beskyttet af en stærk defensiv, men det er svært at finde målmænd, som er meget bedre end ham i øjeblikket, siger Randers-træneren.

Jesper Hansen blev for nylig kåret til årets målmand i Superligaen i 2019.