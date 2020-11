FCM-træner går på pointjagt i svært slutprogram

Og hvad så med FC Midtjylland, som fortsat står uden point? For at gruppespillet kan betegnes som en succes, er der én ting, holdet skal have med fra de sidste tre gruppekampe, understreger cheftræner Brian Priske.

- Point, svarer han prompte på tirsdagens pressemøde.

- Jeg kan ikke sige det mere tydeligt. Jeg tror, at alle mand er klar på, hvad det er for nogle modstandere, vi er oppe imod, siger han.

Og modstanden er hård. De tre sidste kampe er ude mod Ajax, ude mod Atalanta og hjemme mod Liverpool. Hold, der alle har slået FC Midtjylland inden for de seneste to uger.

- Umiddelbart er det selvfølgelig et svært program. Jeg havde egentlig en god følelse, inden vi gik ind til kampen i dag (tirsdag, red.), om, at vi kunne hente point. Den har ikke ændret sig overhovedet.

- Jeg tror på, at vi kan hente point. Om det bliver et, tre, fire, syv eller ni, ved jeg ikke, men jeg har en rigtig god følelse af, at vi henter point. Fordi der er så meget kvalitet i det her hold, og alle har et ekstra gear, når der er brug for det, lyder det fra FCM-træneren.

FC Midtjylland har fået den dårligste start for et dansk Champions League-hold nogensinde med nul point og en målscore på 1-8 efter tre kampe.

Det er første gang, at det danske mesterhold deltager i den prestigefyldte turnering.