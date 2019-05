FCM-træner efter nederlag: Vi gjorde hvad vi kunne

FC Midtjylland tabte søndag 1-2 til Esbjerg, men FCM-træner Kenneth Andersen mener ikke, man kan betvivle, om FCM gjorde nok for at vinde kampen.

Særligt første halvleg var han tilfreds med. Her fik holdet skabt flere chancer blandt andet med en afslutning på overliggeren.

- Vi fik skabt en masse chancer i første halvleg, så jeg er lidt ked af, at vi lukkede to lette mål ind, for så blev det svært at vinde, siger Kenneth Andersen.

I anden halvleg havde midtjyderne kun to afslutninger, men træneren mener ikke, det kan tilskrives, at holdet ikke forsøgte.

- Jeg synes, vi gjorde alt, hvad vi kunne for at skabe chancer i anden halvleg, men Esbjerg skal roses for at gøre anden halvleg svær for os, siger han.

FCM-anfører Jakob Poulsen mener også, at midtjyderne spillede en fin kamp, og han er enig i, at Esbjerg skal have æren af anden halvleg.

- De havde det resultat, de skulle bruge, så i anden halvleg må man give dem kredit for at ødelægge kampen ved at sænke tempoet og sparke lange bolde.

- Esbjerg ødelagde rytmen med lange bolde og indkast, som de trak tiden med, siger Jakob Poulsen.

Han mener dog ikke, FC Midtjylland kan kritiseres ud over ved Esbjergs to mål.

- Det var ikke motivationen, der var til forskel, for vi spillede en god halvleg, og så var der to situationer, hvor Esbjerg straffede os.

- Men det var på ingen måde en helt vild dårlig kamp, siger anføreren.