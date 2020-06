FCM-træner efter dramatisk nederlag: Ansvaret ligger hos mig

På FCM-sidelinjen kunne træner Brian Priske se målløs til, og han påtog sig efter nederlaget ansvaret for den utrolige udvikling.

- Jeg følte, vi var i kontrol, og det er skuffende, vi lader det glide os af hænde, og som jeg har sagt til drengene, er det mit ansvar, siger Priske.

- Jeg skal hjælpe til ude fra bænken, og det fik jeg ikke gjort godt nok.

- Jeg burde måske have skiftet ind på et andet tidspunkt og skiftet anderledes. Det er dér, man som træner kigger indad, og jeg kigger på mig selv, og om jeg skulle have gjort noget anderledes, når vi smed en 3-1-føring.

AGF-træner David Nielsen er enig med Priske i, at udskiftninger kan ændre kampens forløb, og han føler, at han ramte plet med sine taktiske ændringer undervejs.

- Havde man spurgt mig, om jeg havde forventet, at vi ville vinde 4-3, da vi var bagud 1-3, så havde jeg sagt nej, men jeg stod heller ikke og tænkte, at kampen var slut, siger AGF-træneren.

- Jeg tænkte på, hvordan vi kunne få lavet det næste mål, så vi kunne få kog i det igen.

- Vi satsede hele butikken med vores indskiftninger ved at sende ren offensiv firepower på banen. Vi viste, vi troede på det, og vi lugtede blod ved 2-3-målet, påpeger Nielsen.

FCM har normalt en uhyre stærk defensiv og havde før dagens kamp blot lukket 14 mål ind i 28 superligakampe i denne sæson.

Priske havde svært ved at forklare, hvad der gik galt mod AGF.

- Et hold vil altid lugte blod ved en 2-3-reducering med et kvarter igen, men det skal vi være gode nok til at håndtere, og vi skal kunne forsvare den hjem.

- Jeg har hele tiden været super tilfreds med vores struktur og kvalitet i forsvarsspillet, men nogle gange går tingene bare den anden vej, og AGF var kyniske og effektive i denne kamp, siger Priske.

FCM har nu otte point ned til FC København og skal søndag på besøg hos mesterskabsrivalerne.