FCM-træner: Vi topper først inden for et par uger

Midtjydernes cheftræner, Brian Priske, var selvsagt tilfreds med sejren efter kampen, selv om hans hold i perioder havde det svært mod et godt spillende mandskab fra vestegnen.

Han er dog ikke nervøs for spillet på banen i den tætte topstrid, så længe pointene kommer i hus lige nu. Han ser nemlig først sit hold toppræstere om et par uger.

- Jeg har en forventning om, at vi kommer til at peake i løbet af de næste par uger. Det er det hele bygget op til formmæssigt.

- Det er først nu, vi skal begynde at ramme vores topniveau. Vi kom lidt senere i gang, da vi tillod spillerne lidt ekstra ferie før foråret.

- Vi havde før den første kamp mod Sønderjyske bare tre ugers opstart, og det var en kalkuleret risiko, at vi ikke lige helt formmæssigt var klar.

- Det har jeg en klar forventning om, at vi er nu, og derfor håber jeg heller ikke, at de andre hold kan nå os nu, siger den 43-årige cheftræner.

Priske mener, at FCK's og AGF's pointdeling søndag var en ekstra fjer i hatten for FCM i mesterskabskampen.

En ekstra fjer var det også for FCM, at det var stortalentet Gustav Isaksen, som med sit første superligamål nogensinde blev matchvinder i søndagens topbrag.

Netop 19-årige Isaksen håber, at sejren kan være sæsondefinerende for FCM, som han anser som det bedste af de fire tophold.

- Den her sejr betyder nok i sidste ende ikke så meget, men jeg håber alligevel, at det kan være en slags statement at sende til de andre hold. Vi er her stadig, og jeg føler, at vi er det bedste hold, siger den unge matchvinder.

I den anden lejr har Brøndby nu måtte se sig slået af de forsvarende mestre med et enkelt mål to gange i denne sæson. For Brøndby-træner Niels Frederiksen er det derfor vigtigt, at holdet bliver bedre til at få resultater i de tætte kampe mod de andre tophold.

- Der er ingen tvivl om, at vi skal være i stand til at vinde de tætte kampe, men vi har spillet mange tætte kampe, og vi har også vundet langt de fleste.

- Men det er klart, at i de indbyrdes kampe mod de andre tophold, der skal vi selvfølgelig ikke trække det korteste strå hver gang, siger Frederiksen.