FCM-træner: Vi har de bedste spillere og det bedste hold

Til gengæld har der ikke været den store tvivl om mesterskabet, mener FCM-træner Brian Priske, som kan se sit hold have et forspring på 17 point ned til FCK på andenpladsen.

- Jeg synes, det er et suverænt mesterskab. Vi har været sindssygt dominerende hele vejen igennem, og jeg er sindssygt stolt af den måde, vi har gjort det på.

- Jeg er stolt af, at vi har vundet mesterskabet på den her måde. Vi har de bedste spillere og det bedste hold. Jeg er stolt af, at vi over en hel sæson har været så gode og samtidig viste det i den her kamp, siger han efter sejren.

Brian Priske overtog som midlertidig cheftræner i august, da Kenneth Andersen forlod stillingen.

Senere blev den midlertidige kontrakt vekslet til en permanent, og Priskes mandskab har blot distanceret konkurrenterne yderligere.

- Det har været en mærkelig sæson, for da jeg tog over, var vi foran på point, men manglede lidt på det spillemæssige. Vi havde været igennem et generationsskifte, hvor vi sagde farvel til seks-syv mand, som startede pokalfinalen i sidste sæson.

- Når vi har mødt modgang, er drengene bare stemplet ind og har rejst sig, og det kendetegner bare det her hold, siger han.

En af de nye spillere på holdet er Anders Dreyer. Han kom til fra Brighton i januar, og torsdag sendte han guldet i herningensernes retning med et drømmemål langt udefra ti minutter før tid.

- Vi er bare glade. Lige nu er det lidt surrealistisk. Da jeg skiftede i januar, var det det her, jeg prøvede at komme hjem til ved at spille for et tophold som Midtjylland, siger han.

Han har svært ved at komme i tanke om et bedre mål i sin unge karriere.

- Det er nok det bedste mål, jeg har lavet. Og rigtig vigtigt. Jeg er bare utroligt glad og stolt, siger han.