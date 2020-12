FCM-træner: Spillerne har håndteret presset efterår suverænt

Dermed blev der sat et flot punktum på et efterår, hvor klubben spillede Champions League for første gang.

Cheftræner Brian Priske var derfor også glad og stolt, da han skulle kigge tilbage på efteråret efter opgøret mod FCN.

- Det har været på et ekstremt højt niveau, og jeg har den største respekt for de her drenge. Den måde, som de har håndteret et svært og presset efterår på, har været helt suverænt, så selvfølgelig er jeg stolt over at kunne få lov til at stå i spidsen for det, siger Brian Priske.

- Vi ligger nummer et i ligaen, og vi er videre til kvartfinalen i pokalturneringen. Vi gjorde det samtidig godt i Europa for Danmark.

- Jeg håber, at spillerne også har en portion stolthed, og så ved jeg, at de kommer endnu mere sultne tilbage efter ferien.

Brian Priske er helt tilfreds med truppen frem mod januarvinduet, men der kan altid blive justeret.

- Jeg synes, at truppen ser fin ud. Men jeg tror da, at det er tydeligt for enhver, at vi har haft mange angribere i truppen, så der kunne godt ske noget.

Spørgsmål: Forventer du at have alle dine profiler til rådighed til foråret?

- Jeg tror, fodbolden har lært mig, at det er sjældent, at du som sådan kan forvente noget. Lige nu tror jeg bare, at jeg trækker stikket og slukker telefonen og computeren og får trukket noget luft ind.

- Jeg er sikker på, vi nok skal stå med en stærk trup til foråret, siger Priske