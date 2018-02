FCM-træner: Lyngby-situation er ærgerlig for dansk fodbold

- Jeg synes, det er pisse ærgerligt for dansk fodbold. Det er et hold, der har gjort det rigtig godt. De har været ude at repræsentere klubben i Europa og er sindssygt gode til at talentudvikle.

Det er nok de færreste fans af dansk fodbold, der ikke har hørt om Lyngbys risiko for at gå konkurs.

- Hver gang, jeg møder folk derfra, er det dedikerede mennesker, der arbejder stenhårdt og har et kæmpe hjerte for klubben, og jeg kan slet ikke overskue konsekvenserne ved det.

- Det er også ærgerligt for den nye struktur (i Superligaen, red.), så jeg håber inderligt, at der er nogle, der arbejder på højtryk for at få hjulene til at køre igen i Lyngby, siger Jess Thorup.

Ifølge Divisionsforeningen vil en eventuel konkurs betyde, at klubberne i nedrykningsspillet fortsat bliver delt ud i to puljer af fire hold.

I den ene gruppe vil der være en oversidder, Lyngby, der rykker ned uanset hvad.

Det er dog langt fra en optimal løsning, mener Jess Thorup.

- Det bliver noget frygteligt rod at skulle rydde op i og kommer til at få stor betydning, siger FCM-træneren.

Noget kunne dog tyde på, at Lyngby bliver klar til sæsonstart. Klubben har nemlig meddelt Divisionsforeningen, at kampen mod Brøndby vil blive spillet som planlagt på Lyngby Stadion på søndag.

Lyngby-Tårnbæk Kommune oplyser også, at de har tændt for varmen i banen, og at lyset er blevet testet, så stadion er klar til kampen.

Det ændrer dog ikke på, at Lyngby Boldklub i skrivende stund ikke kan betale lønninger til klubbens ansatte.

Lyngby har fået rykket fristen for udbetaling af spillernes løn fra tirsdag til fredag af Spillerforeningen.