FCM-træner: Avancement kræver tre sejre i de sidste kampe

Midtvejs ser det dog ganske svært ud, da midtjyderne blot har fået to point i de første tre kampe. Dermed er FCM treer i gruppe F, hvor kun første- og andenpladsen giver videre avancement, mens tredjepladsen ryger i Conference League, og fjerdepladsen elimineres.

FC Midtjylland gik ind i Europa Leagues gruppespil med en målsætning om at gå videre.

Hvis FCM skal ende på de to forreste pladser, som lige nu indtages af serbiske Røde Stjerne med syv point og portugisiske Braga med seks point, kræver det derfor lutter sejre i de sidste tre kampe.

Det mener i hvert fald midtjydernes cheftræner, Bo Henriksen.

- Vi skal vinde de sidste tre kampe, hvis vi skal gå videre i Europa League.

- Jeg er jo ikke blind, og jeg kan godt læse stillingen, men der er sket større mirakler, for niveauet har egentlig været ganske godt fra os, mener han.

Første finale af tre for FCM er om to uger. Her skal holdet ned og spille returkamp i Serbien mod Røde Stjerne, som det blev 1-1 mod på hjemmebane torsdag.

Bo Henriksen tror, at hans hold har en god chance for at tage tre point i den serbiske hovedstad, Beograd.

- Der er ikke noget, som ikke viser i den første kamp mod Røde Stjerne, at vi ikke har muligheden for at vinde dernede.

- Men det bliver ikke bare en lille finale for os, den bliver stor. Det er absolut sidste chance for at gå videre som etter eller toer, siger han.

Røde Stjernes cheftræner, Dejan Stankovic, var ganske imponeret over den danske vicemester torsdag aften. Han tror dog, at FCM får det svært, når midtjyderne gæster serberne om et par uger.

- Vi har også brug for en sejr, og det bliver en sværere kamp for Midtjylland end i Danmark, fordi der nu er endnu mere brug for en sejr, hvis de skal hente os, siger han.

Den 43-årige tidligere topspiller glæder sig over, at det er hans hold, som i toppen af gruppen selv kan afgøre holdets videre skæbne.

- Vi ligger nummer et, så alt afhænger af os. Vi er klar, og vi er i den gunstige position, at vi selv kan spille os videre, og det går vi selvfølgelig efter, siger serberen.