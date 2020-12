FCM svarer igen på tidligt mål og deler med Liverpool

Liverpool kom foran på et mål af Mohamed Salah efter mindre end et minut, men efter pausen sørgede Alexander Scholz for slutresultatet 1-1 med en scoring på straffespark.

Dermed kan det danske mesterhold notere sig en god afslutning på turneringen, da midtjyderne i sidste uge fik 1-1 ude mod Atalanta. De fire første kampe resulterede i nederlag.

Liverpool var allerede før kampen sikker på at slutte på førstepladsen og går videre fra gruppen sammen med Atalanta, som samtidig slog Ajax 1-0 i Amsterdam.

Med visheden om avancementet havde Liverpool ikke voldsomt meget at spille for i onsdagens opgør, men manager Jürgen Klopp havde alligevel valgt Salah og et par andre profiler til startopstillingen, som også talte flere unge talenter.

Klopp selv stod foran Liverpools bænk og tegnede og fortalte. Med undtagelse af et par hundrede fans var stadion tomt, og tyskerens mange udråb kunne tydeligt høres, når han henvendte sig til spillerne på banen, bænken og fjerdedommeren.

Han behøvede dog ikke sige ret meget, før gæsterne var foran.

Efter mindre end et minut opsnappede Salah en sløj tilbagelægning fra Alexander Scholz, og med hjælp fra FC Midtjyllands Dion Cools fik egypteren skrabet bolden forbi benene på Jesper Hansen og i mål.

FC Midtjylland var egentlig fint med i store dele af første halvleg, men der var for mange personlige fejl, der var tæt på at koste flere mål.

Som første halvleg skred frem, kom FC Midtjylland tættere på mål. Efter godt en halv time var det millimeter fra 1-1, da Sory Kabas hovedstød blev reddet af Fabinho på stregen.

Få minutter inde i anden halvleg burde værterne være kommet på 1-1. Midtjyderne spillede med stor energi og skabte hurtigt en stor dobbeltchance.

Efter et hjørnespark stod Evander helt fri i feltet, og brasilianerens hamrede på overliggeren. I samme sekvens var en velspillende Kaba også tæt på at score på et saksespark, og FC Midtjylland pressede for alvor på.

Det fik Klopp til højlydt at opildne sine spillere til at stemple ind i halvlegen.

Alligevel lykkedes det efter en lille time Anders Dreyer at slippe alene igennem, og den driblestærke offensivspiller blev nedlagt af målmand Caoimhin Kelleher, men linjedommeren vinkede for offside.

Dommeren kiggede episoden igennem på video og kom frem til, at der ikke var offside. I stedet var der straffespark, og det bankede Scholz sikkert i nettet til 1-1.

Champions League-vinderne fra 2019 var langt fra deres topniveau og virkede energiforladte. FC Midtjylland fortsatte dominansen på banen og i skudstatistikken, og med et kvarter igen troede Scholz kortvarigt, at han var dobbelt målscorer.

Forsvarsspilleren sparkede bolden højt i nettet efter et stort FCM-pres, men målet blev annulleret for offside.

Det blev ved 1-1, selv om Liverpool også fik annulleret et sent mål for hånd på bolden. Med et point for anden uge i træk kan FCM dermed forlade turneringen med en god smag i munden efter en svær start.