FCM-sportschef er glad for at slippe for kunstgræs

Det giver midtjyderne optimale forberedelsesbetingelser, og holdet slipper for at skulle spille på kunstgræs, som det ville være tilfældet, hvis kampen skulle afvikles på udebane i Bern.

FC Midtjyllands sportschef, Svend Graversen, er glad for, at midtjyderne mandag trak hjemmebanefordelen, da holdet blev parret med Young Boys i tredje runde af Champions League-kvalifikationen.

- Min første mavefornemmelse er, at vi er glade for at få en hjemmebanekamp. Vi kunne trække fem rigtigt dygtige modstandere, og det var fint, at det blev Young Boys på hjemmebane. Det bliver en spændende kamp, hvor vi virkelig skal præstere, og det skal vi forberede os bedst muligt på.

- Jeg ved ikke, om det flytter nogle procenter vores vej, men det er rart, at vi kan forberede os på, at vi skal spille på hjemmebane.

- Det havde været noget andet at skulle rejse til Schweiz og spille hos Young Boys, for så skulle vi have spillet på kunstgræs, og nu skal vi i stedet spille på vores egen gode græsbane, siger Svend Graversen.

Han afviser at forholde sig til, om favoritværdigheden er tippet midtjydernes vej, fordi holdet skal spille i vante rammer på MCH Arena.

- Vi tænker ikke på, hvem der er favorit. Vi tænker på, at vi skal vinde den her fodboldkamp. Det er det eneste, det går ud på, siger sportschefen.

Kampen skal spilles enten 15. eller 16. september.

Vinder midtjyderne, er holdet sikker på at deltage i et europæisk gruppespil af den ene eller anden karat.

En sejr over Young Boys vil give to afgørende playoffkampe - en ude og en hjemmekamp mod samme modstander - om en plads i Champions League-gruppespillet. Tabes playoffkampene, ryger holdet over i Europa Leagues gruppespil.

Taber FC Midtjylland til Young Boys, skal danmarksmestrene i stedet spille én afgørende playoffkamp om at komme i Europa Leagues gruppespil.