FCM-sportschef: CL-gruppespil vil være vanvittigt

FC Midtjylland er blot to kvalifikationsrunder fra en plads i gruppespillet i Champions League. Det blev en kendsgerning, da midtjyderne onsdag vandt 1-0 ude over Ludogorets i Bulgarien i anden runde af kvalifikationen.

Skulle det glippe, er holdet nu også kommet tættere på en plads i Europa League-gruppespillet, hvor mindst en playoffkamp nu er sikret.

Det glæder FCM-sportschef Svend Graversen.

- Champions League vil være vanvittigt, men Europa League vil også være sindssygt flot, så det handler bare om at holde fokus på næste kamp, siger Svend Graversen til Ritzau.

Han så en kamp, hvor FCM var bedst i stort set alle 90 minutter. Holdet havde mange chancer for at score tidligere, men man måtte vente til det 78. minut, da indskiftede Junior Brumado scorede sejrsmålet.

- Vi står med en stor glæde og stolthed over resultatet. Især fordi vi spillede en flot kamp og tog en helt fortjent sejr. Vi burde have scoret tidligere, men vi fik forløsningen til sidst, siger Graversen.

Han var ikke overrasket over kampbilledet, selv om Ludogorets har været i europæisk gruppespil i seks af de seneste syv sæsoner.

- Jeg er ikke overrasket over kampen, for vores træner havde lavet et stærkt stykke arbejde, og spillerne udførte planen perfekt. Nu handler det bare om at lægge yderligere på i sæsonen, siger sportschefen.

Næste kvalifikationsrunde spilles 15./16. september og modstanderen findes ved lodtrækning på mandag.