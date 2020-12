FCM smider føring men skaffer første CL-point

Men efter 79 minutter gik det galt, og Cristian Romero udlignede til slutresultatet 1-1.

Resultatet betyder ikke noget for FC Midtjyllands placering i gruppen. Allerede før kampen var holdet sikker på at slutte sidst i gruppen.

Atalanta kæmper en hård kamp om avancement med Ajax, der tirsdag aften tabte 0-1 til Liverpool på Anfield. Sejren sendte Liverpool videre med én spillerunde tilbage.

Atalanta og Ajax skal mødes i en afgørende kamp om en plads i ottendedelsfinalerne 9. december.

FCM havde kun penge og prestige at spille for tirsdag aften. Men med de fire første gruppekampe in mente så det på forhånd svært ud for FC Midtjylland i kampen i norditalienske Bergamo.

Tilmed manglede de danske mestre flere af de største profiler, da anfører Erik Sviatchenko, Pione Sisto, Jens-Lys Cajuste og Evander måtte blive hjemme i Herning.

FC Midtjyllands cheftræner, Brian Priske, forsøgte sig for første gang i turneringen med en trebackkæde, der gav plads til Manjrekar James og Daniel Høegh ved siden af Scholz.

Det skabte et mere kompakt fundament, og Atalanta havde sværere ved at bryde defensiven op end i det første opgør i oktober.

Midtjyderne kom ud til kampen med masser af energi, og selv om Hans Hateboer og Duván Zapata havde chancer for at bringe værterne foran, var det gæsterne fra Danmark, som tog føringen.

13 minutter var spillet, da angriberen Sory Kaba tæmmede en bold og lagde den til rette for Scholz.

Midtstopperen smadrede med stor kraft bolden op i krydset og skaffede det forløsende føringsmål.

Det var første gang i turneringen, at FC Midtjylland kom foran, men der kunne hurtigt være blevet udlignet, hvis Romero havde scoret på en fri hovedstødschance få minutter senere.

Atalanta havde et par chancer mere, men overtaget var ikke prangende, og det danske mandskab gik til pause med en føring.

I det 63. minut så det ud til, at FCM var tæt på endnu et drømmemål. Efter et hjørnespark sparkede Kaba på mål med hælen, men det firnurlige spark ramte overliggeren. Dommeren fløjtede dog for offside.

Som tiden gik, virkede Atalanta-spillerne til at blive mere og mere modløse.

Midtvejs i anden halvleg havde Atalanta-træner Gian Piero Gasperini brugt fire af sine fem udskiftninger, men de oplagte målchancer lod vente på sig.

Med et kvarter igen slap Amad Traore fri, men FCM-målmand Jesper Hansen diskede op med en stor redning på ivorianerens forsøg.

Italienerne trykkede nu gæsterne i bund, og med 11 minutter igen pandede Romero bolden udligningen i nettet.

En flok trætte FC Midtjylland-spillere kæmpede for at holde fast i det ene point, og det lykkedes på trods af Atalantas nyfundne selvtillid.