FCM smed guldserven igen: Forfølgerne vil dumme sig

De forsvarende superligamestre fra FC Midtjylland har kun hentet 14 af 27 mulige point i mesterskabsslutspillet, og onsdag blev det endnu værre for midtjyderne, da holdet for anden runde i træk spillede en potentiel afgørelse over til forfølgerne Brøndby ved at tabe 2-4 til FC København.

Brøndby spiller nemlig torsdag og kan med en sejr over AGF komme et point foran FCM inden sidste superligarunde på mandag, hvor FCM, Brøndby og FCK alle kan tage guldet.

FCM-anfører Erik Sviatchenko begræder, at FCM spillede serven over til Brøndby, men han er overbevist om, at forfølgerne kommer til at dumme sig.

- Jeg brænder indvendig, men vi er et hold, og vi skal løfte os. Vi har et par dage til, at vi står i den vildeste kamp mod AGF, hvor vi også skal vinde, og forhåbentligt ligger det i vores hænder der.

- Vi er igen i en situation, hvor vi ikke kan afgøre det selv, og vi skal igen håbe på, at forfølgerne dummer sig. Så kan alt være glemt der, men det kan også gå den anden vej, og så står vi i en fiasko, siger Sviatchenko og slår fast, at han tror på, at forfølgerne kommer til at dumme sig.

FCM-træner Brian Priske er træls over, at FCM har smidt afgørelsen ud af egne hænder, men han vil vente med at pege på en favorit til guldet nu.

- Jeg har ikke nogen favorit lige nu. Brøndby mangler at spille en kamp, og det er svært at sige inden. Brøndby har en kamp, som de skal vinde, og det må vi se, om de kan, siger han.

I FCK er cheftræner Jess Thorup godt tilfreds med at være i spil til guldet efter en sæson med store udfordringer.

- Der er mange, som har sagt, at FCK har nok at se til, men nu tror jeg, at mange kigger mod os og ser, at vi kommer stærkt.

- Det kan være, de skal til at kigge indad, og det er vel det scenarie, vi godt har kunnet tænke os at skabe, siger Jess Thorup.