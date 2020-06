FCM slår FCK i Parken og tager stort skridt mod guld

FC Midtjylland ligner mere og mere en dansk mester for sæsonen 2019/20. Midtjyderne tog et enormt skridt mod guldet, da holdet vandt søndagens topkamp ude mod FC København 2-1.

Sejren var helt fortjent efter en kamp, hvor FCM for det meste kontrollerede og skabte klart flest chancer. Mål af Sory Kaba og Lasse Vibe i hver deres halvleg satte sagerne på plads. Et selvmål af FCM skabte lidt spænding i tillægstiden.

FCM kontrollerede første halvleg fuldstændig og kom til en håndfuld gode chancer, mens FCK's bedste bud på et mål var et forkølet langskud fra Pep Biel.

Bare syv minutter var spillet, da udeholdet første gang kom til en stor chance. Et frispark fra venstre blev sendt til forreste stolpe, hvor Erik Sviatchenko stod helt blank, men forsvarerens hovedstød var for nemt at redde for Karl-Johan Johnsson i målet.

Siden misbrugte Sory Kaba, Awer Mabil og Joel Andersson også gode muligheder.

Efter godt en halv time gik den ikke længere for FCK. På midten af banen helt ude i venstre side gled Frank Onyeka elegant forbi en modstander og satte i sprint mod FCK-målet. Han skar ind i banen og afsluttede fladt, og da Johnsson kun halvklarede forsøget, kunne Kaba nemt hamre riposten ind til 1-0.

I sidste weekend var træner Ståle Solbakken skuffet over præstationerne fra angriberne Mikkel Kaufmann og Mohamed Daramy, og de gjorde heller ikke meget væsen af sig mod FCM.

Derfor var det meget naturligt, at Solbakken fra anden halvlegs begyndelse valgte at give comeback til unge Jonas Wind, der har været langtidsskadet og senest optrådte i ligaen i august sidste år. Han fik det dog svært over for FCM-forsvaret.

FCK kom dog ud med en hel anden angrebsiver i de første minutter efter pausen, men FCM stod godt i de bageste geledder og gav ikke FCK lov til at blive farlig.

FCM havde størst fokus på at forsvare sig i anden halvleg, men alligevel havde man fornemmelsen af, at der var større chance for et kontramål til 2-0 end en udligning af hjemmeholdet.

Med ti minutter tilbage fik FCK dog endelig sat modstanderen under pres. Efter et hjørnespark headede Jonas Wind over mål på holdets største chance.

Man fik færten af en spændende afslutning, men FCM punkterede den fire minutter før tid.

Lasse Vibe fik serveret en friløber i dybden og løftede smart bolden over Johnsson i målet til 2-0.

FCK fik dog skabt en anelse spænding, da et klodset selvmål af Paulinho fik FCK på tavlen, men mere blev det ikke til trods to FCK-hjørnespark, og FCM kan så småt begynde at planlægge guldfesten i Herning.