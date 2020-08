FCM skal slå eget forbillede i jagten på CL-drømmen

Onsdag aften skal midtjyderne atter på jagt efter et europæisk gennembrud, men den første forhindring på vejen er præcis det, som FCM drømmer om at blive. En klub fra en lidt mindre fodboldnation, der har etableret sig internationalt.

Bulgarske PFC Ludogorets har gjort kometkarriere på den europæiske scene og bliver en svær modstander for de danske mestre.

Først i 2011 rykkede holdet fra Razgrad i det nordlige Bulgarien op i landets bedste række. Lige siden har klubben snuppet det hjemlige mesterskab hvert eneste år.

Sideløbende har klubben hurtigt etableret sig i Europa, hvor man har slået sig vej frem til gruppespillet i enten Champions League eller Europa League i seks af de seneste syv sæsoner.

FCM's ene Europa League-deltagelse i sæsonen 2015/2016 blegner noget ved siden af.

- Det er svært at argumentere imod deres niveau. Det er vel kun fire-fem måneder siden, de spillede mod Inter i Europa League og gjorde det okay, siger FCM-cheftræner Brian Priske.

- De har erfaringen i de her europæiske kampe, og det taler til deres fordel. Men jeg tror på, at vi kommer med den motivation, sult og energi, der skal til for at vinde sådan en kamp.

Priske har før været med til at skabe et resultat mod Ludogorets. I 2017 var han assistent for Ståle Solbakken i FCK, da københavnerne vandt 2-1 i Bulgarien og avancerede i Europa League med samme cifre samlet.

Det mener Priske også, at hans mandskab er modent til.

- Vores helt store ambition er Champions League, og det har vi følelsen af, at vi er klar til, siger han og lægger ikke skjul på, at FCM's ambition er at blive en jævnlig deltager i Europa ligesom Ludogorets.

- Helt bestemt. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Vi er sindssygt ambitiøse og ærekære herovre og er selvfølgelig ærgerlige over, at det ikke er lykkedes os at komme i et gruppespil mere end en enkelt gang.

- Det bliver vores helt store jagt i den kommende periode. Vi skal ind i et nyt gruppespil.

Blandt spillerne ved man også godt, at klubben forventer resultater uden for Danmarks grænser.

- Vi er klar over kampens betydning og glæder os til at løfte det ansvar, lyder det fra anfører Erik Sviatchenko på klubbens hjemmeside.

Alle i og omkring klubben ved godt, at det er på tide at træde ud af FCK's skygge i Europa.

En passende start på det vil være at besejre en modstander, som har gjort netop det, FCM drømmer om. At etablere sig som fast gruppespilsdeltager.

Det er en svær lodtrækning for Herning-klubben. Coronapandemien gør dog, at danskerne slipper for godt 10.000 medlevende bulgarske fans på Huvepharma Arena.

Der er ikke plads til fejl. Den komprimerede kalender efter coronapausen dikterer, at vinderen findes over én kamp mod normalt to kampe.