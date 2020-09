FCM skal møde Slavia Prag i mulig afgørende CL-dyst

FC Midtjyllands angriber Junior Brumado scorede i holdets seneste Champions League-kvalifikationskamp ude mod Ludogorets. Nu venter der schweizisk modstand i næste kamp i form af Young Boys. Dernæst kan tjekkiske Slavia Prag blive modstanderen i den afgørende dyst om at komme i gruppespillet.

