FCM sikrer første CL-deltagelse med flot comeback

Det danske mesterhold vandt onsdag aften 4-1 over Slavia Prag og gik dermed videre med samme cifre efter en nulløsning i første opgør.

FC Midtjylland er klar til gruppespillet i Champions League for første gang efter et stort drama på MCH Arena i Herning.

Et stærkt hovedstød af Sory Kaba og en dramatisk straffesparksscoring af Alexander Scholz sendte midtjyderne på sejrskurs, før to sene mål definitivt lukkede kampen.

Det så ellers svært ud for midtjyderne, som kom bagud tidligt i kampen mod et stærkt spillende mesterhold fra Tjekkiet, og først i anden halvleg ændrede tingene sig for alvor.

Dermed bliver FC Midtjylland det femte danske hold, som når frem til gruppespillet i Champions League. AaB, Brøndby, FC København og FC Nordsjælland har tidligere prøvet det.

Hvem modstanderne bliver, afgøres af en lodtrækning torsdag, men fast ligger det, at FC Midtjylland kan se frem til en trecifret millioncheck og masser af stjernestøv ved at deltage i Europas største klubturnering.

Det duftede da også af storhed på MCH Arena, allerede før kampen blev fløjtet i gang.

Det karakteristiske Champions League-logo prydede de tilskuertomme tribuner. Og kort før kampstart blev turneringens velkendte hymne overdøvet at et stort fyrværkeri uden for stadion.

Om det var de storslåede kulisser, som gjorde midtjyderne nervøse, er uvist, men i hvert fald gik det hurtigt galt i defensiven.

Kampen var ikke engang tre minutter gammel, da et hjørnespark førte til udeholdets føringsmål.

FCM-målmand Jesper Hansen kom ikke ordentligt ud til hjørnesparket, som lidt tilfældigt havnede hos Peter Olayinka, der i to omgange sparkede gæsterne i front.

Midtjyderne virkede en anelse rystede over den tidlige scoring, men ved at sætte tempoet i vejret kom de bedre med i kampen.

Der var optræk til et par chancer, og spidsangriberen Sory Kaba var tæt på at komme højest på et indlæg efter 13 minutter.

Helt farligt blev det dog ikke. Heller ikke på de hjørne- og frispark, som værterne kæmpede sig til. Slavia Prag-spillerne stod fast som en solid enhed, der var svær at nedbryde og tog en føring med ind til pausen.

Nede 0-1 vidste FC Midtjylland, at der skulle to scoringer til for at skabe avancement. Alligevel var det gæsterne, som fik de første chancer i anden halvleg.

Først sparkede Jan Boril tæt forbi mål, og kort efter blev Jesper Hansen testet af et hårdt skud fra Lukas Masopust.

Pione Sisto havde fået chancen fra start for første gang i en europæisk kamp siden hjemkomsten fra Celta Vigo.

Men offensivspilleren gjorde ikke det store væsen af sig og blev pillet ud efter 58 minutter som en del af en dobbeltudskiftning.

Ind kom Bozhidar Kraev og Anders Dreyer, men det var kollegaen Kaba, som kort efter var millimeter fra at udligne efter et hjørnespark.

I det 65. minut lykkedes det til gengæld for den 191 centimeter lange angriber.

Kaba sprang flot til vejrs på et indlæg og stangede bolden forbi Slavia-målmand Ondrej Kolar til 1-1.

Målet gav kortvarigt værterne stor energi, men Slavia Prag formåede at lægge en dæmper på begivenhederne ved at køre bolden rundt.

Med godt ti minutter igen ændrede det hele sig dog.

En klodset clearing landede på armen af Slavias Tomas Holes, og dommer Damir Skomina pegede på pletten.

Sory Kaba brændte fra 11-meterpletten, men den tidligere Champions League-finaledommer fløjtede for omspark efter en VAR-gennemgang til stor frustration for gæsterne.

Omsparket tog Alexander Scholz sig af, og forsvarsspillerens kølige spark sendte FCM i front.

Sejrscifrene endte endda med at blive stensikre, da først Frank Onyeka og siden Anders Dreyer lukkede og slukkede med to klassemål mod det satsende tjekkiske hold.