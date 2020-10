FCM sender signal til konkurrenterne med vildt comeback

Sejren kommer bedst som holdet har taget hul på et tætpakket program med syv kampe på 21 dage, hvor der er blevet sået tvivl om, hvorvidt mandskabet har truppen til at prioritere både den hjemlige Superliga og Champions League.

Derfor føler FC Midtjylland-træner Brian Priske også, at holdet fik vist de hjemlige konkurrenter, at de ikke kan lukrere på midtjydernes tætte program.

- Det sender et signal til alle de andre hold i ligaen om, at de ikke skal bekymre sig om, at vi skal spille Champions League. Vi skal nok være klar og gøre, alt hvad vi kan for at konkurrere - også i Superligaen, siger Brian Priske.

Derudover var sejren også et vidnesbyrd om, at FCM-spillerne besidder en vindermentalitet, som kan hjælpe holdet i den kommende tid.

- Jeg synes, kampen understreger, at vores vindermentalitet er fantastisk og på et højt niveau. Det gælder både dem, der blev skiftet ind og hjalp med at vende kampen, men også dem, der startede inde og gravede dybt i sjæl og krop til sidst.

Den udlægning køber FCM-målmanden Jesper Hansen også ind på.

- Det var lidt en vanvittig afslutning, men det viser også, at vi har den her mentalitet til at komme tilbage. Det har vi også vist i andre kampe i den her sæson både i Superligaen og europæisk, siger Jesper Hansen.

Sejren gav dog også grobund for arbejde på træningsbanen. Den første time var nemlig ikke god for FC Midtjylland, der var Brøndby klart underlegne.

- Det er klart, at når vi lægger jublen fra sejren væk, så skal vi også være selvkritiske. Jeg glæder mig til at se den første time, for vi skal have kigget på, hvor det er, vi smider bolden væk, og hvorfor det er, vi gør det, siger Brian Priske.

Sejren fik dog skår i glæden, da Jesper Hansen udgik med en skade.