FCM-profiler ser frem til EL-gruppespil efter CL-exit

Skuffelsen lagde sig hurtigt for FC Midtjylland-målmanden Jonas Lössl og offensivprofilen Anders Dreyer, efter at holdet på ny tabte til hollandske PSV Eindhoven i Champions Leagues tredje kvalifikationsrunde.

Efter tirsdagens 0-1-nederlag på MCH Arena og samlet 0-4 kunne Lössl sagtens glæde sig over det forestående Europa League-gruppespil, som nu venter midtjyderne.

- Jeg er ikke skuffet over, at vi ikke kom i Champions League. Jeg er rigtig glad for, at vi tager Europa League nu, efter at vi kom godt fra start og kvalificerede os til det, siger Lössl.

Anders Dreyer glæder sig også over kvalifikationen til Europa League og ser frem til lodtrækningen, mens han også så lyspunkter i returen til trods for nederlaget på 0-1.

- Jeg synes, vi kom ud med god energi, og vi havde også nogle chancer i både første og anden halvleg, så vi kunne godt have gjort det mere spændende, men det gjorde vi desværre ikke.

- Men jeg er stadig stolt over at være en del af det her hold, og nu glæder jeg mig bare til at se, hvilken gruppe vi havner i, siger kantspilleren.

Nederlaget til PSV betyder, at FCM ikke skal i kamp i Europa før september, og lige netop den del ærgrer målmand Lössl. Også selv om det giver tid til at få spillere tilbage, som har været ude med corona, samt et mindre presset program.

- Jeg ville jo ønske, at der var flere af de her uger, hvor der er midtugekampe. Det gør ikke mig noget at spille de kampe.

- Nu er der dog plads til at få nogle tilbage og få lidt ro på, men til trods for at vi har spillet midtugekampe, har vi gjort det godt i Superligaen.

- Så jeg synes ikke, at det ene udelukker det andet. Vi skal vænne os til at spille på den måde, når vi gerne vil være med i Europa hvert år.

- Det er vi i år, og det bliver ikke nogen undskyldning for os, at vi skal spille to kampe om ugen, når vi skal præstere i Superligaen, siger målmanden.

Lodtrækningen til Europa Leagues gruppespil finder sted 27. august, og den første runde spilles torsdag 16. september.