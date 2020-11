FCM-profiler græmmer sig over tidlige Ajax-mål

To hurtige Ajax-scoringer gjorde det svært for FC Midtjylland i tirsdagens Champions League-kamp, som de danske mestre tabte 1-2.

Midtjydernes forsvarsdirigent Erik Sviatchenko påpeger, at mareridtsstarten fik afgørende betydning.

- Så skulle vi til at jagte, og det er svært på det her niveau. Resultatet taler for sig selv. Det er selvfølgelig irriterende, siger Sviatchenko til 3+.

Bortset fra de første minutter mener FCM-anføreren dog, at holdet kunne være indsatsen bekendt.

- Vi gjorde alt, hvad vi kunne og havde masser af chancer i første halvleg. Det er noget hø, at vi står med nul point. Men det var bedre end vores første kamp i Champions League, siger han.

Også FCM's målscorer, Anders Dreyer, hæfter sig ved den sløje start på kampen.

- Vi gav endda bolden op, og så lå den i rusen efter 48 sekunder. De scorede igen efter et kvarter, men så synes jeg, at vi kom godt tilbage. Det er lidt træls at lukke to mål ind så hurtigt, siger Anders Dreyer til 3+.

FC Midtjylland får en ny chance for at hente Champions League-point om tre uger, når holdet møder Ajax på udebane.