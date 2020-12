FCM-profil om fremtiden: Det er ikke op til mig

Sidstnævnte har gjort sig bemærket med stærkt forsvarsspil og et mål mod Atalanta i Champions League.

En af FC Midtjyllands helt store styrker i efteråret har været den bundsolide defensiv under ledelse af Erik Sviatchenko og Alexander Scholz.

I Superligaens sidste kamp i efteråret viste han igen målfarlighed, da han scorede i 3-1-sejren over FC Nordsjælland.

Forsvarsprofilen har tidligere haft sine græsgange i udlandet, og han er klar igen, hvis muligheden opstår.

- Jeg har hele tiden sagt, at jeg er klar, når muligheden kommer, men det er ikke op til mig, hvad der kommer til at ske, siger Alexander Scholz.

- I det hele taget er det svært at sige, hvad der kommer til at ske på transfersiden i klubben, når det ikke er mig, der sidder og tager de beslutninger. Jeg tror dog altid, at man kan forvente eller andet fra FCM, og det er jo også det, der gør det lidt interessant.

Alexander Scholz er godt tilfreds med efteråret, der sluttede med en 3-1-sejr mod FC Nordsjælland.

- Jeg synes, vi slutter stærkt af. Vi har ikke altid fået resultaterne med os, men jeg oplever en stor sult i truppen. Jeg synes, at vi er gode og måske på en lidt anden måde. Vi spiller ikke så mange kampe til nul, men til gengæld er vi måske blevet bedre offensivt, end da vi blev mestre, siger forsvarsspilleren.

FC Midtjylland overvintrer på Superligaens førsteplads, hvor holdet har en bedre målscore end Brøndby på andenpladsen.