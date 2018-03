FCM-profil kan ikke få armene ned efter CL-sejr

Udsigten til at være blandt de sidste otte hold i turneringen glæder FCM-profilen Louise Burgaard.

- Sejrssangen lød umådelig højt i dag. Jeg kan slet ikke tørre mit smil af. Hvor er det fantastisk, siger hun til tv-kanalen TV3 Max.

- Det er jo ikke hver dag, man har muligheden for at spille sig i en Champions League-kvartfinale. Det er de her dage, man brænder for.

- Da vi så sejren komme hjem til sidst, kunne vi slet ikke få armene ned, siger Burgaard, der blev holdets topscorer med syv mål.

Midtjydernes cheftræner, Kristian Kristensen, er meget imponeret over den præstation, som hans mandskab leverede i den afgørende kamp.

- Det er jo altid svært at sætte ord på lige efter. Det bliver meget følelsesladet. Men jeg er vanvittig glad, og på en måde er det surrealistisk at stå i top-8 i Europa, siger cheftræneren.

I kvartfinalen venter HC Vardar fra Makedonien. Vardar nåede finalen i sidste sæsons udgave af Champions League og undervejs slog makedonerne netop FCM over to opgør.

- Det er jo same procedure as last year (samme procedure som sidste år, red.). Det bliver sindssygt svært, men vi spillede lige op med dem sidste år. Vi er et nyt hold, og de er et nyt hold, men vi tager kampen op, siger Louise Burgaard.

Begge kvartfinaleopgør spilles i april.