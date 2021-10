FCM præsterer stærkt i Superligaen efter europæiske kampe

Det er en balancegang for de fleste klubber at spille europæisk i midtugen og Superliga i weekenden. Det ligner dog, at FC Midtjylland har knækket koden i forhold til de hjemlige kampe.

Søndag vandt midtjyderne 3-2 over Sønderjyske, og med resultatet hev klubben den syvende sejr ud af syv mulige i sæsonen hjem efter at have spillet europæiske kampe i midtugen.