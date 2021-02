FCM overhaler Brøndby efter sejr i indbyrdes topopgør

Sejren betyder, at FCM spiller sig op på 39 point, hvilket er to mere end Brøndby, som nu må tage til takke med andenpladsen.

FC Midtjylland tog søndag Superligaens førsteplads fra Brøndby, efter at midtjyderne vandt holdenes indbyrdes topkamp med 1-0 på hjemmebane i 18. spillerunde.

Midtjyderne lægger med den smalle sejr også afstand til de to øvrige tophold, AGF og FCK, som har henholdsvis 33 og 31 point, efter at de tidligere søndag spillede 3-3 i et hæsblæsende drama i Parken.

Det var det bare 19-årige stortalent Gustav Isaksen, som afgjorde den jævnbyrdige topkamp i det 65. minut, da han med sin første superligascoring nogensinde blev matchvinder.

Det var et forventeligt kampbillede, som viste sig i første halvleg, hvor hjemmeholdet var mest på bolden, mens gæsterne lurede på hurtige omstillinger.

Brøndby var farligst, og efter 34 minutter kastede en af omstillingerne næsten et mål af sig, da angriber Mikael Uhre blev spillet fri foran mål.

Desværre for udeholdet diskede FCM-målmand Jesper Hansen op med en flot fodparade, og det blev derfor ved 0-0 til pausen.

Fem minutter efter pausen var det så Uhres angrebsmakker Simon Hedlund, der missede chancen for at score, da han sparkede forbi et helt frit mål.

Lige knap halvvejs i anden halvleg bragte indskifteren Isaksen så FCM foran i en situation, hvor Brøndbys tyske keeper Marvin Schwäbe ikke så for godt ud.

Han halvklarede et fladt spark, men bolden røg ud til en fri Isaksen, og den 19-årige sparkede dermed let midtjyderne på 1-0.

Brøndby fik etableret et fint pres på de forsvarende mestre til sidst, men fandt aldrig udligningen, selv om FCM's Paulinho blev udvist med sit andet gule kort i overtiden.