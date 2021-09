FC Midtjyllands fans - her til en kamp mod AGF - opfordres til at blive væk fra Brøndby Stadion.

FCM opfordrer fans til at boykotte Brøndby Stadion

- Bliv væk fra Brøndby Stadion.

Sådan lyder opfordringen fra FC Midtjylland til klubbens officielle fanklub, Black Wolves, i et internt brev.

Det skriver B.T.

Opfordringen kommer efter, at nogle FCM-fans blev angrebet med brosten uden for Brøndby Stadion efter de to klubbers møde i Superligaen 29. august.

- Fra FC Midtjyllands side har vi i denne uge besluttet, at Brøndby Stadion i vores øjne betegnes som et rødt område - det vil sige, at vi, indtil Brøndby IF kan garantere en højere sikkerhed for jer, vil fraråde jer at møde op til vores kampe på Brøndby Stadion, lyder det i brevet.

- Som vi ser det, handler det både om nogle få personers uansvarlige opførsel, men det handler i vores øjne også om, at Brøndby IF ikke på et overordnet plan gør nok for at passe på vores tilrejsende fans, skriver FCM.

FCM bekræfter brevet over for Ritzau og står på mål for indholdet, men har aktuelt ikke mere at tilføje til brevets indhold.

- Det er ganske få personer, der uden omtanke for andres sikkerhed, trivsel og tryghed opfører sig helt uanstændigt.

- Vores kritik er heller ikke rettet mod de enkelte kontrollører og ej heller politiet, som ofte bruger mange ressourcer, når der er kamp på Brøndby Stadion, lyder det blandt andet i brevet.

Ifølge FCM blev det samme brev allerede i sidste uge blev sendt til Brøndby, og Brøndbys kommunikationschef, Christian Schultz, oplyser til Ritzau, at man har været i aktiv dialog med FCM og foreslået et møde på ledelsesplan for at løse udfordringerne.

- I dag har FC Midtjylland så opfordret deres fans til at blive væk fra Brøndby Stadion, og det beklager vi naturligvis meget, siger Christian Schultz.

Han understreger, at alle i Brøndby IF finder adfærden ved episoden helt uacceptabel.

- De skyldige skal straffes og vi har et aktivt samarbejde med politiet for at finde frem til dem og sikre, at de straffes.

Kommunikationschefen tilføjer, at klubben er i tæt dialog med repræsentanter fra fanmiljøet og politiet om problemet og tiltag for at undgå den slags episoder i fremtiden.

Næste møde i Superligaen mellem de to klubber på Brøndby Stadion kan tidligst blive til foråret, hvis FCM og Brøndby havner i samme slutspil.