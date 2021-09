FCM og FCK holder øje med to andre hold i gulddysten

På tredje- og fjerdepladsen ligger AaB og Randers FC med tre og fire point op til førstepladsen, og dem har de to guldfavoritter seriøst øje på i kampen om at ende øverst i ligaen.

FC Midtjylland og FC København forventes at skulle kæmpe om guldet i denne superligasæson, men hos de to tophold er fokus ikke kun på hinanden.

- AaB og Randers bliver ved med at vinde. Vi har mødt begge hold, og jeg må bare sige, at de gør det godt og spiller en god gang fodbold, siger FCK-træner Jess Thorup, mens Bo Henriksen er enig.

- Det er ikke kun os og FCK, som er dygtige. AaB og Randers fortsætter med at gøre det godt, men i sidste ende koncentrerer vi os mest om os selv.

Hos FCM-anfører Erik Sviatchenko er det dog klart; guldet skal til enten Herning eller København.

- Jeg tror, det bliver et parløb mellem os to, som har været de stærkeste hold i sæsonen, siger Sviatchenko.

Søndag bød på sæsonens første styrkeprøve mellem FCK og FCM, og det endte med en imponerende 1-0-sejr til FCM i Parken, selv om gæsterne spillede over en time i undertal.

Den sejr giver stor tro på egne evner i FCM, som med sejren overtog førstepladsen fra FCK, der nu har et point op fra andenpladsen.

- Det vigtigste ved førstepladsen er, at vi skabte en tro på hinanden. Vi viste mod FCK, at når vi forsvarer og kæmper, som vi gjorde, så bliver vi svære at slå. Det er vigtigere end pointene, for nu har vi sat en standard for, hvad vi kan forvente, siger FCM-træneren.

Hans konkurrent i FCK, Jess Thorup, er ikke bange for, at FCK er rystet ud af kurs med sæsonens første nederlag.

- Jeg er ikke bange for, at det ryster noget. Vi er kommet buldrende ind til kampen mod FCM og har lavet en sæsonstart, vi er sindssygt tilfredse med, men det er da klart et bump på vejen, siger han og tilføjer om FCM:

- Vi så ikke noget fra FCM ud over, at de forsvarede sig godt. Nu er de nummer et, og det må vi tage til efterretning og arbejde på at komme tilbage, hvor vi hører til.