FCM øger i toppen efter sort FCK-aften

Siden præsterede FC København skidt og måtte nøjes med 1-1 hjemme mod oprykkeren Viborg. Det var på en aften med fanprotester fra FCK-fans inden kampen samt det, der kan vise sig at være en alvorlig skade til anfører Carlos Zeca.

Dermed går FCM til landskampspause med et forspring på tre point til FCK.

Midtjyderne mødte til kampen mod AGF med et friskt Europa League-nederlag fra Braga, men den plet blev vasket og grundigt væk.

Allerede efter en halv time førte FCM med 4-0, og angriberen Junior Brumado havde scoret hattrick og bragt sig selv i front for topscorerlisten.

Træner Bo Henriksen erklærer sig meget tilfreds halvvejs i grundspillet.

- Jeg er stolt over, hvad vi har præsteret, når man kigger på, hvad vi har været igennem og de udskiftninger, der har været i truppen. Jeg er imponeret over arbejdsivrigheden på mit hold og den ærgerrighed, vi har, siger Bo Henriksen.

Senere søndag var der også lagt i ovnen til en FCK-sejr, men titelbejleren blev i stedet trukket igennem en sort aften i Parken.

Inden opgøret overhovedet begyndte, udstillede mange fans deres utilfredshed over fyringen af den vellidte Per Wind, der igennem 22 år har været ansat som først målmandstræner og siden team manager.

På banen fungerede spillet heller ikke for FCK, men favoritten så alligevel ud til at hive en spinkel sejr hjem, da formstærke Jens Stage scorede til 1-0 et kvarter før tid.

Men så begyndte mareridtet. Få minutter senere faldt anfører Carlos Zeca til græsset med det, der kunne ligne en alvorlig knæskade. Han måtte bæres fra banen, og nu holder alle i klubben vejret og afventer prognosen på den vitale spiller.

Som om det ikke var nok, måtte FCK i allersidste sekund se Viborg udligne på et selvmål af Jens Stage.

FCK-træner Jess Thorup havde efter kampen primært sine tanker hos Zeca.

- Han ligger dernede og har ondt. Det var hårdt at se, at han lå og havde ondt på banen. Det var ærgerligt, at Zeca måtte gå ud, og at vi mistede to point, siger Thorup og kommer ind på det spillemæssige.

- Det ærgrer mig allermest, at vi i de sidste otte-ti minutter gav en masse hjørnespark. Der følte vi, at vi skulle kæmpe for de tre point.

Ellers var runden præget af storsejre. AaB manifesterede sig på tredjepladsen med 4-0 over Sønderjyske. Nordjyderne har seks point til FCM.