FCM-målscorer ser mange bejlere til mesterskabet

Der er nu to point ned til Brøndby og fem point ned til Sønderjyske på henholdsvis anden- og tredjepladsen. De to hold har dog spillet en kamp mindre end midtjyderne.

Målscoreren i midtugen mod Atalanta og igen mod Vejle, Alexander Scholz, nævner flere hold som udfordrere til guldet.

- Brøndby gør det godt. De ser gode ud. AGF har stadig noget momentum fra sidste sæson. Og FCK kan man heller ikke afskrive.

- AaB har gjort det godt, og Sønderjyske har også gjort det fint. Men jeg tror, det er de store, man skal kigge på i kampen om mesterskabet, siger Scholz, der dog ikke ønsker at præcisere, hvem han mener.

Midterforsvareren, der i sidste sæson vandt guldet med FCM, vil hellere holde fokusset på sig selv og sine holdkammerater.

- Vi skal fokusere på at tage pointene selv. I sidste sæson følte vi, at vi var vores egen værste modstander, og sådan har jeg det igen i denne sæson.

- Nu er vi snart færdige med at spille Champions League, og det kommer til at frigive en masse energi til foråret, hvor vi kan komme ind til kampene uden at have en rejse og kamp tre dage før, siger han.

FCM spiller sidste kamp i Champions League på onsdag, når Liverpool gæster Herning. Her håber midtjydernes cheftræner Brian Priske på at slutte af med manér.

- For det første kigger vi på os selv og håber på, vi kan levere en præstation, der kan vinde kampen for os, siger Priske.

- Vi jagter den sejr i Champions League, som kunne være prikken over i'et på en lang sæson.

- Og så er det klart, at der er nogle koefficientpoint på spil, der er til gavn for os allesammen, så selvfølgelig vil vi gøre alt, hvad vi kan for at få dem i hus, siger FCM-træneren.