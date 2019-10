FCM-målscorer: Vi skal huske at spille for hinanden

Offensivspilleren var glad for at komme på tavlen for første gang for sit nye hold efter skiftet fra Brentford, men på trods af det, var han ikke helt tilfreds med offensiven i sejren over Silkeborg.

- Folk vil så gerne vise, at de er gode, men vi skal også bare huske at gøre det for hinanden i stedet for os selv.

- Vi skal gøre det mere simpelt for os selv. Der er for mange, der vil have bolden i fødderne i stedet for at løbe og gøre plads til andre, siger han.

FCM lavede specielt i første halvleg en del fejl, og ifølge FCM-træner Brian Priske er der en forklaring på det.

- Spillerne er jo perfektionister, og de vil sindssygt gerne gøre det rigtige hver eneste gang. Og vi ved, at det kan ikke altid lade sig gøre, siger han.

Træneren var efter kampen glad for, at Emiliano Marcondes kom i gang med målscoringen.

- Det var fedt at få gang i de offensive spillere, og specielt Emiliano Marcondes som lever af at score mål.

- Det er det, han rigtig gerne vil. Det er jo også en af årsagerne til, at han er kommet til klubben, siger Brian Priske.

Han mener, at Marcondes er ved at falde godt til på holdet.

- Jeg synes, at han dag for dag spiller bedre og bedre sammen med de andre spillere, og jeg synes, at vi så småt begynder at få relationerne til at sidde i skabet.

- Han arbejder sindssygt godt for holdet, når vi ikke har bolden. Det gør mig glad, at vi har nogle spillere, som kan stå distancen og vil løbe de ekstra meter, der skal til, siger Brian Priske.