FCM-målmand om vildt OB-mål: Den må aldrig gå ind

Et usædvanligt mål sørgede for tre point til OB, da fynboerne fredag mødte FC Midtjylland i sæsonens første superligakamp.

Lössl er ikke meget for at kalde det et målmandsdrop, men den danske landsholdsspiller erkender, at det ikke er noget, der må ske.

- Jeg vil ikke kalde det for et målmandsdrop, men nok mere et forsvarskiks hvor vi var nogle stykker i den situation, der skulle have gjort det bedre.

- Den gik igennem to forsvarsspillere og fik et forkert opspring, men den må selvfølgelig aldrig gå ind.

- Det mest irriterende ved scoringen er, at det sker i overtiden, siger Jonas Lössl om scoringen.

FC Midtjyllands debuterende cheftræner, Bo Henriksen, vil ikke dvæle for meget ved hverken nederlaget eller det sene mål.

- Vi manglede en lille smule held og dygtighed, og ved målet er der tre mand, der går forkert af bolden og så går den i kassen.

- Der er rigtig mane ting ved det her, der er uheld, men det er jo virkeligheden for fanden. Der var ikke nogen, der gjorde det med vilje.

Alt i alt var den nytiltrådte cheftræner dog tilfreds med midtjydernes generelle præstation.

- I store dele af kampen gjorde vi, hvad vi havde aftalt, og vi pressede godt på.

- Selv om vi manglede den sidste coolness, er jeg mest af alt tilfreds, med den måde vi arbejdede på, siger den 46-årige træner.

I OB-lejren var fynboernes angrebsprofil Bashkim Kadrii en glad mand efter sejren.

- Alt i alt var det en fin og god præstation. Vi var på udebane i Midtjylland, så selvfølgelig blev vi presset.

- Vi kæmpede røven ud af bukserne, og jeg synes egentlig, at det er en fortjent sejr, siger Kadrii.

Selv scorede Bashkim Kadrii det første OB-mål i kampen, men det sidste mål så han dog ikke så meget til.

- Jeg ser ikke andet, end at Jørgen Skjelvik laver et elendigt indlæg, og så er der et par spillere, der misser bolden, siger Bashkim Kadrii om den pudsige scoring.