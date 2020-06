FCM-målmand om drive-in fodbold: Det gjorde en forskel

FCM tabte 0-1 til Horsens, men spillerne følte alligevel, at opbakningen gjorde en forskel, fortæller målmand Jesper Hansen.

- Vi sad og snakkede om inden kampen, at det var fedt, at de sad derude. Følelsen var bedre, end hvis det bare var et tomt stadion og en tom plads rundt om stadion, siger han.

- Det var fedt at høre dem dytte, inden vi kom ind. Det gav en lille smule, at man vidste, der var sat det her initiativ i gang, siger han.

Det var nemlig ikke helt nemt at spille foran tomme tribuner, fortæller han.

- Jeg savnede, at der sad 7000-8000 på stadion. Det spillede ind på vores præstation. Der går bare lidt gas af ballonen uden tilskuere, siger han.

Jesper Hansen håber derfor også, at FC Midtjylland gentager drive-in biografen, hvis ikke tilskuerne kan blive lukket ind på stadion.

-Det var et fint innovativt initiativ. Jeg håber, de kan fortsætte med at sidde i deres varme biler. Så håber jeg bare, at vi kan levere et bedre resultat næste gang, siger han.

FC Midtjyllands cheftræner, Brian Priske, mener også, at kulissen gjorde en forskel.

- Vi ville dog hellere have, at de mennesker var herinde. Men om de sidder ude foran stadion eller inde på stadion, så skal vi præstere, siger han.