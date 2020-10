FCM-målmand: Vi fik Atalantas kvalitet at smage

FC Midtjylland-målmand Jesper Hansen erkender, at det danske mandskab ikke var på samme niveau som gæsterne.

- Der var forskel i dag. Vi fik at smage på, hvordan kvaliteten er, når sådan et hold er på besøg, siger han til TV3+.

Efter 26 minutter åbnede Duván Zapata scoringen, da han stod fri i feltet, og før halvlegen var omme, havde Alejandro Gómez og Luis Muriel udbygget til 3-0.

Først sent i opgøret lukkede Aleksei Miranchuk med målet til 4-0.

- Vi vidste godt på forhånd, at vi virkelig skulle være oppe på stikkerne for at kunne drille dem igennem kampen. De var over os, når vi mistede bolden, så lige så snart man lavede en lille fejlvending, kørte de bare den anden vej.

- De var gode til at straffe det. Der var perioder med gode ting, men i hvert fald i første halvleg fik de vist, at de er et rigtigt godt mandskab, siger Jesper Hansen.

FC Midtjylland skal allerede i ilden igen i Champions League i næste uge, hvor en svær udebanekamp mod Liverpool venter.

Foruden Atalanta og Liverpool er midtjyderne i gruppe med Ajax.