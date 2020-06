FCM lider overraskende nederlag til Horsens

Selv om FCM var mest på bolden, var Horsens godt med, og holdets fysiske og direkte spillestil gav hjemmeholdet problemer igennem hele kampen.

Efter en halv time gav det udslag, da kantspilleren Louka Prip dukkede op i feltet og scorede udeholdets sejrsmål.

I tillægstiden var udligningen dog tæt på at falde, da først Rasmus Nicolaisen misbrugte en stor mulighed, og Lasse Vibe kort efter sparkede på stolpen.

Trods nederlaget, som blot er holdets tredje i denne sæson, ligger FCM stadig solidt på førstepladsen, mens Horsens hægter sig fast i midterfeltet med 31 point.

Horsens kom bedst ud til kampen, men som første halvleg skred frem, satte FCM sig på spillet.

Alligevel bragte Louka Prip udeholdet foran, da han var først over en løs bold i feltet efter 35 minutter.

Efter pausen fortsatte FCM med at have overtaget, men trods meget boldbesiddelse havde hjemmeholdet svært ved at spille sig igennem Horsens-forsvaret.

Med et kvarter tilbage var FCM dog tæt på at udligne, da holdet flere gange forsøgte at sparke en løs bold i mål, men hver gang blokerede en Horsens-spiller.

FCM intensiverede presset mod Horsens-målet i slutminutterne, og i det 90. minut headede Rasmus Nicolaisen tæt på mål bolden forbi stolpen.

Kort efter sparkede Lasse Vibe på stolpen fra få meters afstand.