FCM leder efter målene: Ikke noget nyt fænomen for os

Onsdagens pokalsejr på 3-0 over OB er eneste gang, FC Midtjylland er kommet på måltavlen siden slutningen af februar, og cheftræner Brian Priske erkender, at offensiven ikke fungerer optimalt for tiden.

Med 0-0-resultatet er midtjyderne nu gået fra banen uden at have scoret i de seneste tre superligakampe.

- Jeg ved jo, at den er der, og jeg ser den til hverdag, og jeg ser glimt af den af den i de kampe, vi har spillet. Men af en eller anden årsag rammer vi den ikke 100 procent, siger han.

- Det er den enkelte, der lige skal løfte sig selv. Jeg har en følelse af, at det er godt på vej. Igen må vi sige, at det ikke er noget nyt fænomen for os. I sidste sæson var det heller ikke, fordi vi bragede kasserne ind.

- Folk skal ikke misforstå det og synes, at det er passivt, og at vi beder en bøn for, at nogen hakker den ind. Sådan er det ikke. Vi arbejder stenhårdt på det, lyder det fra Priske.

Chancerne var få og de hårde dueller mange i søndagens opgør, der kastede otte advarsler af sig.

Inde på banen pegede meget på en pointdeling, mener midtjydernes forsvarsprofil Alexander Scholz.

- Der var ikke nogen af os, der havde lyst til at tabe den her kamp. Vi lever begge med uafgjort, og nu har vi dem og de andre to gange mere.

- Det hele er selvfølgelig åbent, men jeg tror, det var den kamp i min karriere, hvor jeg mest følte, at den nok ville ende uafgjort, siger han.

Resultatet efterlader FC København og FC Midtjylland henholdsvis ni og fire point efter Brøndby, der tidligere søndag slog OB sikkert på udebane.

Alligevel er Priske tilfreds med at tage et point med hjem til Heden.

- Det var vel det næstbedste resultat, vi kunne få. Vi tog egentlig herover for at vinde og havde følelsen af, at vi kunne vinde. Det var to hold, der var lidt shaky, som kæmpede lidt med spillet, og som ikke turde få risiko nok ind i spillet, siger træneren.