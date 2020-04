FCM lancerer drive-in-fodbold i Superligaen

Hos FC Midtjylland har man fundet en løsning på at spille fodbold for tilskuere, selv om det ikke er lovligt at fylde stadion på grund af coronapandemien.

Midtjyderne lancerer således en nyskabelse i 3F Superligaen, når holdet inviterer til drive-in-fodbold på MCH Arena.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

- I den kommende tid, hvor vi desværre må afvikle Superligaen uden tilskuere, arbejder vi hårdt på at skabe den bedst mulige kampoplevelse, siger Preben Rokkjær, der er direktør for marketing og support i klubben.

Det hele handler om at skabe opbakning ved at lave en slags drive-in-fodbold, hvor der bliver plads til 2000 biler, når den første kamp afvikles, og i FCM vurderer man, at det vil betyde, at 10.000 personer i alt kan troppe op på den måde og overvære en fodboldkamp.

Preben Rokkjær fortæller, at klubben trods coronakrisen ønsker at skabe en oplevelse af, at man er til fodbold som tilskuer, og han understreger, at FCM er i tæt dialog med både politiet og Herning Kommune omkring idéen.

Fra bilerne vil man kunne se fodboldkampen via to storskærme, der stilles op på parkeringsarealerne omkring MCH Arena.

Her er idéen så, at klubben vil holde fast i ritualerne og afspille en hymne inden kickoff, og foruden tv-billeder fra kampen, vil folk kunne hente lyd fra en kommentator via en radiofrekvens i bilen, skriver klubben.

FCM topper Superligaen med 62 point og har hele 12 point ned til FC København på andenpladsen.

FCM vandt senest 2-0 ude over Randers FC 8. marts, men har som alle andre klubber ikke spillet siden på grund af coronakrisen.

Superligaen, 1. og 2. division i Danmark er suspenderet på ubestemt tid i øjeblikket.

Spillet vil tidligst kunne genoptages efter 10. maj, fordi maksimalt ti personer må samles frem til den dato.

Der vil næppe kunne spilles for tilskuere på normal vis før fra 1. september ifølge de seneste retningslinjer fra statsminister Mette Frederiksen (S).

Divisionsforeningen har tidligere meddelt, at man agter at spille denne sæson i Superligaen færdig for tomme tribuner.

Tidligst 15. maj vil bolden igen kunne rulle. Alternativt vil den bedste danske fodboldrække blive sat i gang enten 24. eller 31. maj, som reglerne er lige nu.