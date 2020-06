Billedet her er fra FCM's hjemmekamp mod Brøndby. Men også midtjydernes hjemmekamp mod AGF senest måtte kun overværes af omkring 300 tilskuere, hvilket gjorde det let af høre, hvad der blev råbt fra lægterne. (Arkivfoto)

FCM kan få sag om homofobi på halsen efter AGF-kamp

Disciplinærudvalget under Dansk Boldspil-Union (DBU) overvejer at åbne sag mod FC Midtjylland.

Det sker, efter at der under midtjydernes kamp mod AGF blev sendt homofobiske tilråb i retning af kampens dommere. Det skriver politiken.dk.

Billederne og lyden fra kampen på det menneskefattige stadion skulle ifølge mediet klart bekræfte, at der efter AGF's scoring til 1-0 blev sunget "bøsser går i grønt" efter kampens dommere.

Hos FCM har man også noteret sig de homofobiske tilråb, og klubben er allerede i gang med at finde frem til de ansvarlige.

- Vores sikkerhedschef er nu ved at med at gennemgå optagelserne fra vores kameraer, så vi kan finde frem til de rette personer og tage kontakt til dem, siger Mads Hviid Jakobsen, pressekoordinator i FC Midtjylland, til Politiken.

- Vi vil ikke finde os i, at der bliver råbt sådanne ting til vores kampe.

Angiveligt har kampens hoveddommer, Peter Kjærsgaard, ikke indberettet det, men det betyder ikke, at FCM ikke risikerer at få en sag på halsen.

Disciplinærudvalgets formand, Jens Hjortskov, siger til Politiken, at man vil kigge på det.

- Vi kan godt tage en sag op af egen drift, når vi bliver gjort opmærksomme på, at der er noget, vi bør kigge på, siger Jens Hjortskov og understreger holdningen til homofobi i dansk fodbold.

- Der er en fuldstændig klar nultolerance over for homofobiske tilråb. Derfor vil jeg nu også bede DBU's sekretariat finde ud af, hvad det her drejer sig om.

Kampen endte med en dramatisk 4-3-sejr til gæsterne fra AGF over førerholdet foran de få hundrede FCM-fans, der måtte lukkes ind grundet coronarestriktionerne.

Trods nederlaget har FCM et forspring på otte point til FC København i kampen om mesterskabet med syv spillerunder igen. AGF ligger på tredjepladsen og har kurs mod bronze.