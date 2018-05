FCM henter tysk forstærkning til offensiven

Derudover blev det til to scoringer i den tyske pokalturnering og en assist i playoff-opgøret om oprykning til Bundesligaen mod Wolfsburg, hvor Holstein Kiel tabte samlet.

I FCM glæder sportschef Svend Graversen sig over forstærkningen.

- Vi er først og fremmest enormt stolte over, at han har valgt FC Midtjylland frem for konkret interesse fra Bundesligaen.

- Dominick har i stedet foretrukket FC Midtjylland for at spille europæisk fodbold og ikke mindst for at spille med om titler, siger Svend Graversen til klubbens hjemmeside.

- Han er købt ind efter klubbens værdier, hvor han kan bidrage med en god personlighed samt en nysgerrighed på spillet og masser af erfaring, siger han.

Drexler møder ind til træningsopstart i Ikast 14. juni med den resterende del af FCM-truppen.

- Mit førstehåndsindtryk af klubben er rigtig godt. Jeg har været rundt at se faciliteterne og omgivelserne, og jeg er meget begejstret.

- Det er mit første udlandseventyr, og jeg glæder mig helt vildt til at prøve at spille i et andet land.

- Jeg glæder mig til at opleve fodboldkulturen i Danmark og ikke mindst til at tage hul på et nyt kapitel i min karriere, siger Drexler.

For den 28-årige offensivspiller var den midtjyske spillestil samt klubbens mærkat som dansk tophold udslagsgivende for, at valget faldt på FCM.

- FC Midtjylland blander sig i toppen af Superligaen, hvilket var et vigtigt kriterium for mig, da jeg vil være med til at spille om titler. Jeg ønsker at spille på et hold, der er dominerende, siger Drexler.