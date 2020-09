FCM henter Pione Sisto hjem på en fireårig aftale

- Et skifte til FC Midtjylland har været mit største ønske. Et ønske, jeg har arbejdet hårdt på skulle blive en realitet.

Det bekræfter den forsvarende superligamester mandag. Her lyder det desuden, at den 25-årige offensivspiller har underskrevet en fireårig aftale.

- Jeg føler mig hjemme her, min familie er her, og jeg kender alle. Med det, Midtjylland kan give mig, og det jeg kan give Midtjylland, så har vi et perfekt match, siger Pione Sisto i en pressemeddelelse.

Sisto skiftede i 2016 til spanske Celta Vigo fra FC Midtjylland. Og nu er han altså tilbage i den midtjyske klub.