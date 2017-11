FCM-helt tror på guld: Vi er bedre end Brøndby

Med sejren er Jess Thorups mandskab kun et enkelt point efter Brøndby IF på førstepladsen, men det så længe ud til, at udeholdet ville tabe terræn i mesterskabskampen.

FC Midtjylland hentede mandag aften tre point i Aalborg, da midtjyderne med en sen scoring vandt 1-0 ude over AaB.

Det var først efter 87 minutters spil i Aalborg, at indskiftede Gustav Wikheim fik scoret det forløsende mål efter en fremragende soloaktion.

- Det er en af de kampe, man skal vinde, hvis man vil være med helt i toppen. Det gjorde vi, og det viser, at vi har en stærk karakter og en god bredde i truppen, siger norske Gustav Wikheim.

Nordmanden mener, at den sene sejr over AaB er et billede på FCM's styrker i forhold til konkurrenterne.

- Vi bør vinde mesterskabet, og det tror jeg også, vi gør. Jeg synes, vi har klart den bedste trup, siger Gustav Wikheim.

- Jeg ser helt klart Brøndby som vores største konkurrent, men vi har stadig et bedre hold end dem og har flere spidskompetencer.

Også Rasmus Nissen mener, at FCM's bredde i truppen kan ende med at blive udslagsgivende for, hvem der vinder det danske mesterskab.

- Jeg synes, vi har den bedste og bredeste trup, så vi skal spille med om guldet. Det gør vi nu, og det ser godt ud.

- Vi har sindssyg stor konkurrence om pladserne. Uanset hvem der starter, har vi altid nogen, der kommer ind og gør en forskel. Det er sindssygt giftigt, og det så vi i dag, slutter Rasmus Nissen.

FC Midtjylland får i næste runde besøg af AGF.