FCM har førstekeeper retur og klar til Ajax-møde

Efter at have været ude med en skade i weekenden er Jesper Hansen tilbage for FCM til kampen mod Ajax.

Efter at have set sit hold tabe 1-4 ude mod FC Nordsjælland i weekenden er FC Midtjyllands cheftræner, Brian Priske, givetvis glad for at have sin førstekeeper tilbage.

Jesper Hansen har døjet med en mindre lyskeskade, men han er med igen i den trup, som Priske har udtaget til tirsdagens Champions League-opgør i Herning mod hollandske Ajax.

Det fremgår af klubbens hjemmeside tirsdag formiddag.

I Champions League må holdene i denne sæson have en trup på 23 mand med til kampene, hvoraf fem må skiftes ind i løbet af de 90 minutter.

Mens Priske dermed kan vælge blandt de fleste af sine spillere, forholder det sig ganske anderledes hos gæsterne fra Ajax.

Mandag kom det frem, at hele 11 spillere i den hollandske storklub var blevet testet positive for coronavirus og dermed ikke kunne rejse med til Danmark.

Derfor ankom cheftræner Erik ten Hag med kun 17 spillere til Herning, mens klubben arbejder på at få et par ekstra spillere med negative coronatest med i tirsdagens kamp.

Begge mandskaber har haft en svær start på turneringen, hvor FCM har tabt sine to kampe til henholdsvis Atalanta og Liverpool.

Ajax fik et enkelt point mod Atalanta, men måtte se sig slået af Liverpool og har dermed kun et enkelt point.

Med den stærkt decimerede Ajax-trup står FCM med endnu større chancer for at kunne hente klubbens første point nogensinde i Europas fineste klubturnering.

De to klubber sparker opgøret i gang tirsdag klokken 21 på MCH Arena i Herning.