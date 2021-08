FCM forventer to coronaramte spillere tilbage på fredag

Klubben har især været ramt af coronakarantæner til Henrik Dalsgaard, Pione Sisto, Mikael Anderson, Daniel Høegh og Nicolas Madsen, men nu er der angiveligt lys for enden af tunellen for FCM's coronaproblemer.

Cheftræner Bo Henriksen siger nemlig, at man forventer at have islandske Mikael Anderson og unge Nicolas Madsen tilbage til fredagens superligakamp mod Sønderjyske.

- Ud fra hvad jeg ved, kommer der vist et par stykker tilbage inden kampen på fredag, og jeg skal lige være helt sikker onsdag efter møde med lægestaben, men jeg tror, det er Mikael Anderson og Nicolas Madsen, siger FCM-træneren.

Coronakarantænerne er langt fra FCM's eneste afbud for tiden.

For det brasilianske nyindkøb Juninho afsonede tirsdag den tredje af seks karantænedage på tværs af alle turneringer og er altså ude indtil september, mens både svenske Jens-Lys Cajuste og Sory Kaba ikke har været i truppen på det seneste. Angiveligt grundet forestående salg.

I tirsdagens Champions League-returopgør mod PSV Eindhoven, som blev tabt 0-1 og endte 0-4 samlet, sad også anfører Erik Sviatchenko ude grundet skadesrisiko.

Bo Henriksen håber at have anføreren tilbage mod Sønderjyske, mens han ser frem til ugen efter, hvor flere coronaramte spillere frigives fra karantæne.

- Vi håber på at have Sviatchenko tilbage på fredag, og der bliver arbejdet på det. Lykkes det ikke, har vi heldigvis en periode uden så mange kampe, hvor han kan blive klar.

- Jeg glæder mig rigtig meget til at skulle udtage holdet efter på fredag, for der kommer der til at være rigtig mange, som kommer til at være i spil igen, siger træneren.

I perioden med mange afbud har FCM trukket på mange af de samme spillere, men kantspilleren Anders Dreyer svarer kontant på spørgsmålet til, hvorvidt det har været trættende.

- Nej, det har det ikke været. Det er vores arbejde, og selvfølgelig er vi klar til at spille hele tiden, siger Dreyer.